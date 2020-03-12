Экс-министр соцполитики стала замом Ермака

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра социальной политики Юлию Соколовскую заместителем главы Офиса президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указе президента №78/2020.

Соответствующий указ был опубликован в четверг, 12 марта.

"Назначить Соколовский Юлию Сергеевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в указе.

Отметим, Юлия Соколовская занимала должность министра соцполитики в правительстве Алексея Гончарука, которое было отправлено в отставку Верховной радой 4 марта.

Офис президента с 11 февраля возглавляет Андрей Ермак, который на этой должности сменил Андрея Богдана.

Также РБК-Украина писало, что 12 марта Кабинет министров назначил Александра Дубляна государственным секретарем Министерства обороны. Свои обязанности Дублян начнет выполнять с 16 марта.

Кроме этого сообщалось, что Зеленский сменил главу Киевской облгосадминистрации. Вместо Алексея Чернышева ОГА возглавил Василий Володин. Также президент назначил главу Сумской ОГА, им стал Роман Грищенко.