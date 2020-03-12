Кабмин назначил госсекретаря Минобороны

Фото: Александр Дублян (УНИАН)

Госсекретарем министерства стал Александр Дублян

Кабинет министров назначил Александра Дубляна государственным секретарем Министерства обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Сообщается, что свои обязанности Дублян начнет выполнять с 16 марта.

"Назначить Дубляна Александра Владимировича государственным секретарем Министерства обороны Украины с 16 марта 2020 г. сроком на пять лет с учетом времени назначения на должность согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 28 декабря 2016 г. № 1037 с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта президент Владимир Зеленский представил нового руководителя Министерства обороны. Им стал Андрей Таран - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке, бывший глава украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабмин назначил государственного секретаря Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.