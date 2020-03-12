ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин назначил госсекретаря Минобороны

Новости » Политика     12.03.2020 - 15:43
Кабмин назначил госсекретаря Минобороны
Фото: Александр Дублян (УНИАН)

Госсекретарем министерства стал Александр Дублян

Кабинет министров назначил Александра Дубляна государственным секретарем Министерства обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Сообщается, что свои обязанности Дублян начнет выполнять с 16 марта.

"Назначить Дубляна Александра Владимировича государственным секретарем Министерства обороны Украины с 16 марта 2020 г. сроком на пять лет с учетом времени назначения на должность согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 28 декабря 2016 г. № 1037 с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта президент Владимир Зеленский представил нового руководителя Министерства обороны. Им стал Андрей Таран - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке, бывший глава украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабмин назначил государственного секретаря Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Линия Ермака: как новый глава Офиса президента наращивает влияние Новый министр обороны назвал недостижимой скорую адаптацию ВСУ к стандартам НАТО
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныМинистерство обороны РФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь