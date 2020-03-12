Екс-міністр соцполітики стала заступником Єрмака

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра соціальної політики Юлію Соколовську заступником голови Офісу президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указі президента №78/2020.

Відповідний указ був опублікований у четвер, 12 березня.

"Призначити Соколовський Юлію Сергіївну заступником керівника Офісу президента України", - йдеться в указі.

Зазначимо, Юлія Соколовська займала посаду міністра соцполітики в уряді Олексія Гончарука, яке було відправлений у відставку Верховною радою 4 березня.

Офіс президента з 11 лютого очолює Андрій Єрмак, який на цій посаді змінив Андрія Богдана.

Також РБК-Україна писало, що 12 березня Кабінет міністрів призначив Олександра Дубляна державним секретарем Міністерства оборони. Свої обов'язки Дублян почне виконувати з 16 березня.

Крім цього повідомлялося, що Зеленський змінив голову Київської облдержадміністрації. Замість Олексія Чернишова ОДА очолив Василь Володін. Також президент призначив голову Сумської ОДА, ним став Роман Грищенко.