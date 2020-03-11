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Зеленский назначил главу Сумской ОГА

Новости » Политика     11.03.2020 - 15:59
Зеленский назначил главу Сумской ОГА
Фото: Роман Грищенко (0564.ua)

Владимир Зеленский уволил временно исполняющего обязанности главы Сумской ОГА Ирину Купрейчик

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Сумской областной государственной администрации Романа Грищенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в среду, 11 марта.

"Назначить Грищенко Романа Сергеевича главой Сумской областной государственной администрации", - говорится в указе №74/2020.

В то же время, Владимир Зеленский уволил от временного исполнения обязанностей главы Сумской ОГА Ирину Купрейчик.

Отметим, что Роман Грищенко с апреля 2018 года занимал пост военного прокурора Харьковского гарнизона. До назначения в Харьковской области он работал военным прокурором Киевского гарнизона. В органах военной прокуратуры работает более 13 лет.

Добавим, что осенью прошлого года Кабмин согласовывал на пост главы Сумской ОГА кандидатуру Инны Пащенко, после чего в феврале 2020 года правительство согласовало кандидатуру Дмитрия Живицкого. Сумская область без главы ОГА с июня 2019 года. Временно исполняющими обязанности были Вадим Акперов и Ирина Купрейчик.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сменил главу Киевской ОГА. Таким образом, президент уволил Алексея Чернышева, а на его место назначил Владимира Володина временно исполняющем обязанности главы.

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