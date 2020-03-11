Зеленский уволил главу Киевской ОГА

Фото: Алексей Чернышов (ureclub.com)

Зеленский назначил временно исполняющего обязанности главы Киевской ОГА

Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышева с должности главы Киевской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе президента.

Вместе с тем, президент назначил Василия Володина временно исполняющем обязанности главы Киевской ОГА.

В указе говорится "уволить Чернышева Алексея Михайловича с должности главы Киевской областной государственной администрации согласно поданному ним заявлению".

Добавим, Василий Володин занимал должность заместителя председателя Киевской областной государственной администрации. До этого был исполняющим обязанности генерального директора ГП "Электронмаш".

Отметим, Чернышев был на должности главы Киевской ОГА 5 месяцев. Зеленский его назначил 28 октября.

До этого, также недолго, главой Киевской ОГА был Михаил Бно-Айриян. Он также сам написал заявление об оставке. Это случилось спустя всего 100 дней после назначения на эту должность. До этого заявления сообщалось о конфликтах с частью нардепов от правящей партии "Слуга народа". В частности, его обвиняли в коррупции и связях с одиозными чиновниками.