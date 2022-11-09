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Екс-главу НБУ Шевченка оголошено в міжнародний розшук

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Середа 09 листопада 2022 12:32
Екс-главу НБУ Шевченка оголошено в міжнародний розшук Фото: колишній голова Національного банку України Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка оголошено у міжнародний розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря САП Ольги Постолюк у коментарі "Укрінформ".

"Колишнього голову Національного банку оголосили у міжнародний розшук у справі розкрадань в Укргазбанку", - зазначила вона.

Справа Шевченка

Як відомо, про свою відставку Шевченко оголосив 4 жовтня 2022 року. За його словами, рішення було прийняте через проблеми зі здоров'ям.

Вже 6 жовтня в НАБУ та САП заявили про викриття групи посадових осіб, яку очолював колишній голова правління Укргазбанку. Підозрюють, що протягом 2014-2019 років вони привласнили 206 млн гривень. При цьому одним із фігурантів справи є колишній голова НБУ Кирило Шевченко.

Пізніше НАБУ оголосило Шевченка у розшук. Як стало відомо, колишній голова Національного банку знаходиться у Європі.

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