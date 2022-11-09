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Экс-глава НБУ Шевченко объявлен в международный розыск

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Среда 09 ноября 2022 12:32
Экс-глава НБУ Шевченко объявлен в международный розыск Фото: бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко объявлен в международный розыск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря САП Ольги Постолюк в комментарии "Укринформ".

"Бывшего главу Национального банка объявили в международный розыск по делу хищений в Укргазбанке", - отметила она.

Дело Шевченко

Как известно, о своей отставке Шевченко объявил 4 октября 2022 году. По его словам решение было принято из-за проблем со здоровьем.

Уже 6 октября в НАБУ и САП заявили о разоблачении группы должностных лиц, которую возглавлял бывший глава правления Укргазбанка. Подозревают, что в течение 2014-2019 годов они присвоили 206 млн гривен. При этом одним из фигурантов дела является бывший глава НБУ Кирилл Шевченко.

Позже НАБУ объявило Шевченко в розыск. Как стало известно, бывший глава Национального банка находится в Европе.

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