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Екс-голова Нацбанку Шевченко знайшовся в Європі

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Вівторок 25 жовтня 2022 21:19
Екс-голова Нацбанку Шевченко знайшовся в Європі Фото: Кирило Шевченко, екс-голова НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Колишній голова Національного банку Кирило Шевченко, якого Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук, наразі перебуває у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook-сторінку.

За його словами, перебуваючи на консульському обліку в країні ЄС він офіційно повідомив НАБУ та САП про своє фактичне місцезнаходження.

"Офіційно звернувся до посольства з клопотанням щодо надання мені приміщення для організації відеозв’язку на час, коли співробітники слідчого органу захочуть провести допит", - заявив Шевченко.

Шевченко додав, що оголошення його у розшук за викладених вище обставин є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства. Також він додав, що впевнений у своїй правоті.

Нагадаємо, що вчора НАБУ оголосило в розшук екс-голову Нацбанку Шевченка.

Згідно з даними слідства, у 2014 році посадовці запровадили схему виведення коштів з банку через сплату послуг псевдопосередникам прикриваючи "залученням коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств". Протягом існування схеми держустанова здійснила перерахування на адресу 52 псевдопосередників втративши більше 206 млн гривень.

Нагадаємо, що 4 жовтня, Шевченко заявив про те, що він йде з посади голови Нацбанку за власним бажанням. Причиною цього, як тоді повідомив Шевченко, стали проблеми зі здоров'ям.

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