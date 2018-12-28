Экс-главе Nissan предъявили новые обвинения

Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Новые обвинения касаются использования средств компании для выплаты денег саудовскому бизнесмену

Прокуратура Японии в ходе расследования по делу экс-главы Nissan Motor Co. Карлоса Гона заинтересовалась его деловыми связями с саудовским бизнесменом Халедом аль-Джуффали, который руководит бизнесом Nissan на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters,

Сообщается, что примерно в октябре 2008 года Гон пытался покрыть убытки в размере 1,85 млрд иен (16,6 млн долларов), образовавшиеся после личных операций с деривативами. Новые обвинения касаются использования средств компании для выплаты денег саудовскому бизнесмену.

В прокуратуре говорят, что Халедом аль-Джуффали мог помочь Гону оформить аккредитив на сумму 14,7 млн. долларов в виде четырех платежей в период с 2009 по 2012 годы.

Шейх Джуффали, как и адвокат Гона Мотонари Оцуру отказались от комментариев.

Напомним, 21 декабря специальная следственная группа Токийской прокуратуры вновь арестовала бывшего главу франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.

До этого сообщалось, что прокуратура Токио подозревает топ-менеджера Nissan в том, что он не задекларировал часть вознаграждения в форме ценных бумаг от Nissan Motor Co. Отсутствие этих данных в документах раскрытия может быть приравнено к манипулированию информацией.

Отметим, акции компании Nissan подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании Карлоса Гона.