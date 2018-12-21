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В Токио арестовали экс-главу Nissan и Renault Гона

Новости » Политика    21.12.2018 - 07:11
В Токио арестовали экс-главу Nissan и Renault Гона
Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Накануне суд отклонил ходатайство о продлении срока заключения

Специальная следственная группа Токийской прокуратуры вновь арестовала в пятницу бывшего главу франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NHK.

Так, решение вынесено по новому подозрению в нарушении юридических обязательств по отношению к корпорации Nissan.

Накануне в четверг Токийский окружной суд отклонил ходатайство  прокуратуры о продлении после 21 декабря еще на 10 дней срока заключения Карлоса Гона и Грега Келли. Они оба находятся в заключении в тюрьме Токио с 19 ноября, когда были арестованы по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 ноября 2018 года в Японии арестовали председателя совета директоров компании Nissan и Renault Карлоса Гона. Компания подтвердила, что Гон использовал Nissan Motor Co в личных целях.

Как писало РБК-Украина, в Германии бывшего председателя совета директоров компании Volkswagen Мартина Винтеркорна подозревают в налоговом мошенничестве.

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