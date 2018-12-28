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Екс-главі Nissan висунули нові звинувачення

Новини » Надзвичайні події    28.12.2018 - 12:15
Екс-главі Nissan висунули нові звинувачення
Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Нові звинувачення стосуються використання коштів компанії для виплати грошей саудівському бізнесменові

Прокуратура Японії в ході розслідування справі екс-глави Nissan Motor Co. Карлоса Гона зацікавилася його діловими зв'язками з саудівським бізнесменом Халедом аль-Джуффали, який керує бізнесом Nissan на Близькому Сході. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters,

Повідомляється, що приблизно в жовтні 2008 року Гон намагався покрити збитки в розмірі 1,85 млрд ієн (16,6 млн доларів), що утворилися після особистих операцій з деривативами. Нові звинувачення стосуються використання коштів компанії для виплати грошей саудівському бізнесменові.

У прокуратурі кажуть, що Халедом аль-Джуффали міг допомогти Гону оформити акредитив на суму 14,7 млн. доларів у вигляді чотирьох платежів у період з 2009 по 2012 роки.

Шейх Джуффали, як і адвокат Гону Мотонарі Оцуру відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, 21 грудня спеціальна слідча група Токійській прокуратури знову заарештувала колишнього главу франко-японського автомобільного альянсу Renault - Nissan - Mitsubishi.

До цього повідомлялось, що прокуратура Токіо підозрює топ-менеджера Nissan у тому, що він не задекларував частину винагороди у формі цінних паперів від Nissan Motor Co. Відсутність цих даних у документах розкриття може бути прирівняне до маніпулювання інформацією.

Зазначимо, акції компанії Nissan подешевшали до мінімального рівня майже за 2,5 року після арешту голови ради директорів компанії Карлоса Гона.

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