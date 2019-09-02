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Экс-ассистент Хацкевича в "Динамо" возглавил "Олимпик"

Новости » Спорт    02.09.2019 - 18:47
Экс-ассистент Хацкевича в "Динамо" возглавил "Олимпик"
Фото: Висенте Гомес и президент "Олимпика" Владислав Гельзин (olimpik.com.ua)

Испанец подписал контракт с дончанами сроком на один год

"Олимпик" объявил о назначении Висенте Гомеса главным тренером команды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт донецкого клуба.

Испанец подписал контракт с донецким клубом сроком на один год.

Висенте Гомес сменил на этом посту наставника Игоря Климовского, который в течение двух недель был исполняющим обязанности главного тренера дончан после увольнения Жулио Сезара.

Климовский войдет в состав тренерского штаба испанца. Кроме того, Антон Дяченко будет тренером по физподготовке, а Николай Савченко со своим ассистентом Тимуром Чоларией будут тренерами вратарей.

Первую тренировку под руководством нового наставника футболисты "Олимпика" проведут в четверг, 5 августа.

В конце августа Висенте Гомес покинул киевское "Динамо", в которое он вернулся в июне, присоединившись к тренерскому штабу Александра Хацкевича. Однако испанец ушел из киевского клуба после отставки беларуса. До этого Гомес работал в "Динамо" с 2014 по 2017 год ассистентом Сергея Реброва.

Напомним, новым наставником "бело-синих" стал бывший спортивный директор клуба Алексей Михайличенко.

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