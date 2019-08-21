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Испанский ассистент тренера решил покинуть "Динамо"

Новости » Спорт    21.08.2019 - 18:21
Испанский ассистент тренера решил покинуть "Динамо"
Фото: Висенте Гомес (fcdynamo.kiev.ua)

Гомес только в июне вернулся в киевский клуб

Испанский тренер Висенте Гомес, входивший в тренерский штаб Александра Хацкевича, принял решение покинуть киевский футбольный клуб "Динамо". Об этом сообщает Sport Arena.

В "Динамо" были не прочь оставить испанца в клубе, однако тот решил пойти после освобождения Хацкевича.

Отметим, что Висенте Гомес был ассистентом Сергея Реброва в "Динамо" в период с 2014 по 2017 годы, после чего работал в "Аль-Гараф" и "Спартаке". В июне этого года испанец вернулся в "Динамо", но теперь снова покидает клуб.

На прошлой неделе, после вылета из Лиги чемпионов от бельгийского "Брюгге" (0:1, 3:3) с поста главного тренера "Динамо" был уволен Александр Хацкевич. Новым наставником "бело-синих" стал бывший спортивный директор клуба Алексей Михайличенко.

"Динамо" следующий матч в чемпионате Украины проведет в субботу - киевляне на НСК Олимпийский примут донецкий "Олимпик". Сейчас "бело-синие" занимают 5 место в Премьер-лиге и отстают от донецкого "Шахтера" на 6 очков, но у "Динамо" еще есть игра в запасе.

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