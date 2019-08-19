ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Олимпик" уволил главного тренера после серии поражений в УПЛ

Новости » Спорт    19.08.2019 - 12:13
"Олимпик" уволил главного тренера после серии поражений в УПЛ
Фото: Жулио Сезар (olimpik.com.ua)

Бывший игрок "Реала" Жулио Сезар покинул свой пост

"Олимпик" прекратил сотрудничество с главным тренером Жулио Сезаром. Об этом сообщается на сайте донецкого клуба.

Решение об отставке бразильца и его тренерского штаба президент клуба Владислав Гельзин принял сразу после поражения от "Карпат" (1:3). Вместе с Жулио Сезаром в отставку отправлены и его ассистенты - Хавьер Луруэнья и Кирилл Куренко.

В четырех стартовых матчах УПЛ команда, возглавляемая бразильским наставником, потерпела четыре поражения с разницей мячей 2:8. Как результат - последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.

О том, кто станет новым главным тренером "Олимпика" будет известно в ближайшие дни. Однако отмечается, что переговоры с другим иностранным специалистом находятся на продвинутой стадии.

40-летний Жулио Сезар возглавил "Олимпик" 6 июля. В качестве футболиста защищал цвета почти двух десятков клубов, самыми известными из которых стали "Вальядолид", "Реал", "Милан", "Реал Сосьедад", "Бенфика" и "Олимпиакос".

Напомним, "Олимпик" подал иск в Спортивный арбитражный суд против УАФ.

Михайличенко во второй раз возглавил "Динамо" "Динамо" третий раз подряд при Хацкевиче вылетело из квалификации ЛЧ
Новости Украины увольнениеОлимпиктренерУПЛ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь