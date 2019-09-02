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Екс-асистент Хацкевича в "Динамо" очолив "Олімпік"

Новини » Спорт    02.09.2019 - 18:47
Екс-асистент Хацкевича в "Динамо" очолив "Олімпік"
Фото: Вісенте Гомес і президент "Олімпіка" Владислав Гельзін (olimpik.com.ua)

Іспанець підписав контракт з донеччанами терміном на один рік

"Олімпік" оголосив про призначення Вісенте Гомеса головним тренером команди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт донецького клубу.

Іспанець підписав контракт з донецьким клубом строком на один рік.

Вісенте Гомес змінив на цій посаді наставника Ігоря Климовського, який протягом двох тижнів був виконуючим обов'язки головного тренера донеччан після звільнення Жуліо Сезара.

Климовський увійде до складу тренерського штабу іспанця. Крім того, Антон Дяченко буде тренером з фізпідготовки, а Микола Савченко зі своїм асистентом Тимуром Чоларія будуть тренерами воротарів.

Перше тренування під керівництвом нового наставника футболісти "Олімпіка" проведуть у четвер, 5 серпня.

Наприкінці серпня Вісенте Гомес покинув київське "Динамо", в яке він повернувся в червні, приєднавшись до тренерського штабу Олександра Хацкевича. Однак іспанець пішов з київського клубу після відставки білоруса. До цього Гомес працював в "Динамо" з 2014 по 2017 рік асистентом Сергія Реброва.

Нагадаємо, новим наставником "біло-синіх" став колишній спортивний директор клубу Олексій Михайличенко.

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