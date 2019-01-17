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Экс-адвокат Трампа признал, что нарушал закон по его указанию

Новости » Политика    17.01.2019 - 16:43
Экс-адвокат Трампа признал, что нарушал закон по его указанию
Фото: Майкл Коэн (с выдкритих источников)

Коэн заплатил фирме за манипулирование двумя опросами общественного мнения в пользу Трампа

Майкл Коэн, бывший юрист президента США Дональда Трампа, заявил, что он платил соответствующей фирме за манипулирование данными опросов во время президентских выборов 2016 года "по указанию и исключительно ради выгоды" Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Сообщается, что Коэн заплатил фирме за манипулирование двумя опросами общественного мнения в пользу Трампа.

Напомним, бывший адвокат президента США Дональда Трампа будет давать показания в Конгрессе по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США. Слушания Майкла Коэна назначены на 7 февраля.

Ранее Коэн заявил, что тот знал обо всем, что делалось в компании Trump Organization, в том числе о противозаконности выплаты отступных женщинам за молчание.

Ранее сообщалось, что если будет доказано, что Трамп поручил своему юристу заплатить бывшей модели Playboy за молчание об их отношениях, это может считаться нарушением правил финансирования предвыборной кампании и стать основанием для импичмента. 

РБК-Украина писало, что Трамп заявлял, что следствию, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, не удалось найти доказательств, что он сговорился с Российской Федерацией во время избирательной кампании 2016 года.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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