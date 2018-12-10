В Демократической партии США заявили о возможности импичмента Трампа

Фото: Дональд Трамп (un.org)

Перед выборами в 2016 кандидат в президенты Трамп вероятно поручил своему юристу заплатить модели Playboy за молчание

Если будет доказано, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил своему юристу заплатить бывшей модели Playboy за молчание об их отношениях, это может считаться нарушением правил финансирования предвыборной кампании и стать основанием для импичмента. Об этом заявил член Демократической партии из Нью-Йорка Джеррольд Нэдлер, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Это может стать нарушением, которое предусматривает импичмент. Является ли такое правонарушение достаточно важным, чтобы этот импичмент оправдать – другой вопрос. Но конечно, эти нарушения предусматривают импичмент, потому что, хотя они и были совершены до того, как этот президент стал президентом, они имели целью нечестное избрание на эту должность", - заявил Нэдлер.

Как отмечает издание, демократ возглавит Юридический комитет после того, как его партия получит большинство в Палате представителей Конгресса в январе 2019 года.

Летом этого года была обнародована запись, на которой Трамп за два месяца до президентских выборов 2016 года обсуждает со своим бывшим юристом Коэном потенциальный платеж бывшей модели Playboy Карен Макдугал, которая якобы имела связь с президентом США.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что следствию, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, не удалось найти доказательств, что он сговорился с Российской Федерацией во время избирательной кампании 2016 года.