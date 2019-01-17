ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Екс-адвокат Трампа визнав, що порушував закон за його вказівкою

Новини » Політика    17.01.2019 - 16:43
Екс-адвокат Трампа визнав, що порушував закон за його вказівкою
Фото: Майкл Коен (з выдкритих джерел)

Коен заплатив фірмі за маніпулювання двома опитуваннями громадської думки на користь Трампа

Майкл Коен, колишній юрист президента США Дональда Трампа, заявив, що він платив відповідній фірмі за маніпулювання даними опитувань під час президентських виборів 2016 року "за вказівкою і виключно заради вигоди" Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Повідомляється, що Коен заплатив фірмі за маніпулювання двома опитуваннями громадської думки на користь Трампа.

Нагадаємо, бывший адвокат президента США Дональда Трампа буде давати свідчення в Конгресі по справі про втручання Росії у президентські вибори в США. Слухання Майкла Коена призначено на 7 лютого.

Раніше Коен заявив, що той знав про все, що робилося в компанії Trump Organization, в тому числі про протизаконність виплати відступних жінкам за мовчання.

Раніше повідомлялося, що якщо буде доведено, що Трамп доручив своєму юристу заплатити колишній моделі Playboy за мовчання про їхні стосунки, це не може вважатися порушенням правил фінансування передвиборної кампанії і стати підставою для імпічменту.

РБК-Україна писало, що Трамп заявив, що слідству, яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер, не вдалося знайти доказів, що він змовився з Російською Федерацією під час виборчої кампанії 2016 року.

У США звинуватили двох українських хакерів в крадіжці даних Комісії з цінних паперів Кандидат в генпрокурори США підтримав розслідування Мюллера
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся