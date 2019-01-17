Екс-адвокат Трампа визнав, що порушував закон за його вказівкою

Фото: Майкл Коен (з выдкритих джерел)

Коен заплатив фірмі за маніпулювання двома опитуваннями громадської думки на користь Трампа

Майкл Коен, колишній юрист президента США Дональда Трампа, заявив, що він платив відповідній фірмі за маніпулювання даними опитувань під час президентських виборів 2016 року "за вказівкою і виключно заради вигоди" Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Повідомляється, що Коен заплатив фірмі за маніпулювання двома опитуваннями громадської думки на користь Трампа.

Нагадаємо, б ывший адвокат президента США Дональда Трампа буде давати свідчення в Конгресі по справі про втручання Росії у президентські вибори в США. Слухання Майкла Коена призначено на 7 лютого.

Раніше Коен заявив, що той знав про все, що робилося в компанії Trump Organization, в тому числі про протизаконність виплати відступних жінкам за мовчання.

Раніше повідомлялося, що якщо буде доведено, що Трамп доручив своєму юристу заплатити колишній моделі Playboy за мовчання про їхні стосунки, це не може вважатися порушенням правил фінансування передвиборної кампанії і стати підставою для імпічменту.

РБК-Україна писало, що Трамп заявив, що слідству, яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер, не вдалося знайти доказів, що він змовився з Російською Федерацією під час виборчої кампанії 2016 року.