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Экс-адвокат Трампа будет свидетельствовать в Конгрессе

Новости » Политика    11.01.2019 - 04:04
Экс-адвокат Трампа будет свидетельствовать в Конгрессе
Фото: Майкл Коэн (с выдкритих источников)

Слушания назначены на 7 февраля

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа будет давать показания в Конгрессе по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на телеканал CNN.

Слушания Майкла Коэна назначены на 7 февраля.

"Бывший адвокат президента Дональда Трампа Майкл Коэн будет свидетельствовать перед Комитетом по надзору и реформам Палаты представителей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сам Коэн согласился без возражений выступить на слушаниях в Конгрессе. Ожидается, что заседание будет проходить в открытом формате.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что тот знал обо всем, что делалось в компании Trump Organization, в том числе о противозаконности выплаты отступных женщинам за молчание.

Коэн рассказал, что Трампа интересовало не повлияют ли обвинения женщин на его участие в американских выборах в 2016 году.

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