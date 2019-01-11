Экс-адвокат Трампа будет свидетельствовать в Конгрессе

Фото: Майкл Коэн (с выдкритих источников)

Слушания назначены на 7 февраля

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа будет давать показания в Конгрессе по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на телеканал CNN.

Слушания Майкла Коэна назначены на 7 февраля.

"Бывший адвокат президента Дональда Трампа Майкл Коэн будет свидетельствовать перед Комитетом по надзору и реформам Палаты представителей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сам Коэн согласился без возражений выступить на слушаниях в Конгрессе. Ожидается, что заседание будет проходить в открытом формате.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что тот знал обо всем, что делалось в компании Trump Organization, в том числе о противозаконности выплаты отступных женщинам за молчание.

Коэн рассказал, что Трампа интересовало не повлияют ли обвинения женщин на его участие в американских выборах в 2016 году.