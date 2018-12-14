Осужденный экс-адвокат Трампа заявил, что нарушал закон по его указанию

Фото: Майкл Коэн (gettyimages.com)

Суд приговорил бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к трем годам тюремного заключения

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что тот знал о всем, что делалось в компании Trump Organization, в том числе о противозаконности выплаты отступных женщинам за молчание. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Washington Post.

Коэн рассказал, что Трампа интересовало не повлияют ли обвинения женщин на его участие в американських выборах в 2016 году.

"Он (Трамп, - ред.) направил меня сделать (незаконные, - ред.) выплаты и привлек меня к этим делам", - сказал Коэн.

"Он знает правду, я ее знаю, и остальные тоже знают правду. А правда состоит в следующем: американцы и люди, проживающие за пределами США, не верят в то, что он говорит. Этот человек говорит неправду. И мне сообщают, что я должен нести ответственность за его грязные дела", - подчеркнул Коэн.

Напомним, суд приговорил бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к трем годам тюремного заключения за нарушения правил финансирования избирательной кампании.

Позже Трамп заявил, что никогда не просил Майкла Коэна нарушать закон.

"Он был юристом, и он должен знать закон", - написал он.

Ранее сообщалось, что если будет доказано, что Трамп поручил своему юристу заплатить бывшей модели Playboy за молчание об их отношениях, это может считаться нарушением правил финансирования предвыборной кампании и стать основанием для импичмента.