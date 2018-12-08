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Трамп: расследованию Мюллера не удалось найти доказательств сговора с РФ

Новости » Политика    08.12.2018 - 21:19
Трамп: расследованию Мюллера не удалось найти доказательств сговора с РФ
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

По словам Трампа, после 2 лет и миллионов страниц документов - сговора нет

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявляет, что следствию, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, не удалось найти доказательств, что он сговорился с Российской Федерацией (РФ) во время избирательной кампании 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Он отметил, что после двух лет и миллионов страниц документов (и расходов в более 30 миллионов долларов) - сговора нет.

Трамп: расследованию Мюллера не удалось найти доказательств сговора с РФТрамп: расследованию Мюллера не удалось найти доказательств сговора с РФ

Напомним, Трамп заявил, что его адвокаты прокомментируют работу Мюллера собственным докладом. По словам Трампа, доклад его юристов уже насчитывает 87 страниц.

Ранее Трамп заявил, что рейтинги его поддержки является искусственно заниженным через длительное "российское" расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

Как писало РБК-Украина, президент США отреагировал на признание вины его экс-адвокатом Майклом Коэном в даче ложных показаний в Конгрессе по делу об вмешательстве РФ в выборы президента США. В частности, американский лидер назвал Коэна "слабовольним человеком" и обвинил во лжи. Он добавил, что Коэн "врет", чтобы получить более мягкий приговор.

 

 

 

 

 

 

 

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