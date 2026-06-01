Екоцид у Чорному морі: травень 2026 року став рекордним за кількістю загиблих дельфінів

Головне: Рекордна смертність: Весна 2026 року, зокрема травень, стала періодом наймасштабнішої загибелі дельфінів у Чорному морі з початку великої війни.

Весна 2026 року, зокрема травень, стала періодом наймасштабнішої загибелі дельфінів у Чорному морі з початку великої війни. Синергія екоциду: поєднання хімічного та акустичного терору спричиняє у тварин тяжкі ураження внутрішніх органів та дезорієнтацію.

Смертельний "хімічний та акустичний терор"

Дослідники вказують на те, що дельфіни стали жертвами екологічної катастрофи синергетичного характеру. Йдеться про поєднання двох критичних факторів:

Хімічний терор: через розливи нафтопродуктів та руйнування інфраструктури в море потрапляють токсичні речовини, що спричиняють у тварин виражену інтоксикацію, токсичний гепатит, панкреатит та нефрит.

Акустичний терор: використання сонарів та постійні вибухи (зокрема, пуски ракет "Калібр") дезорієнтують дельфінів, заганяючи їх у пастки забрудненого узбережжя.

Згідно з висновками фахівців, в обстежених китоподібних діагностують критичні порушення роботи внутрішніх органів: судоми, сильний больовий синдром, виснаження та зневоднення.

Чому спроби врятувати дельфінів часто марні

Екологи наголошують: порятунок дельфіна, винесеного на берег, - надзвичайно складне завдання. Після того, як тварина отримує першу допомогу або її відтягують на глибину, у неї спрацьовує інстинкт виживання, і вона намагається повернутися до зграї.

"Це може бути так званий "ефект удаваного покращення" на адреналіні. На жаль, якщо внутрішні органи вже критично пошкоджені отрутами або через стрес від вибухів, цей ривок може бути останнім сплеском сил", - пояснює Русєв.

Наслідки антропогенного навантаження

Широкомасштабна війна, розв'язана РФ, спричинила потужне антропогенне навантаження на екосистему Чорного моря. У Північно-Західну частину моря потрапляють:

біогенні речовини (азот, фосфор, нітрати);

важкі метали та нафтопродукти;

фрагменти боєприпасів, дронів, залишки розбомбленої техніки.

Всі ці фактори у сукупності створюють смертельні умови для морських ссавців, перетворюючи Чорне море на зону екологічного лиха.