Екоцид у Чорному морі: травень 2026 року став рекордним за кількістю загиблих дельфінів

Весна 2026 року, особливо травень, стала періодом безпрецедентної кількості загиблих та контужених дельфінів у Чорному морі. Мертвих тварин фіксують як в акваторії окупованого Криму та біля Новоросійська, так і на узбережжі Одеської області.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення керівника науково-дослідного відділу Національного природного парку "Тузлівські лимани" Івана Русєва у Facebook.
Головне:
Дослідники вказують на те, що дельфіни стали жертвами екологічної катастрофи синергетичного характеру. Йдеться про поєднання двох критичних факторів:
Згідно з висновками фахівців, в обстежених китоподібних діагностують критичні порушення роботи внутрішніх органів: судоми, сильний больовий синдром, виснаження та зневоднення.
Екологи наголошують: порятунок дельфіна, винесеного на берег, - надзвичайно складне завдання. Після того, як тварина отримує першу допомогу або її відтягують на глибину, у неї спрацьовує інстинкт виживання, і вона намагається повернутися до зграї.
"Це може бути так званий "ефект удаваного покращення" на адреналіні. На жаль, якщо внутрішні органи вже критично пошкоджені отрутами або через стрес від вибухів, цей ривок може бути останнім сплеском сил", - пояснює Русєв.
Широкомасштабна війна, розв'язана РФ, спричинила потужне антропогенне навантаження на екосистему Чорного моря. У Північно-Західну частину моря потрапляють:
Всі ці фактори у сукупності створюють смертельні умови для морських ссавців, перетворюючи Чорне море на зону екологічного лиха.
Читайте також про те, що на початку січня 2025-го у Керченській протоці загинули понад 30 дельфінів. Причиною став розлив мазуту, який виник в результаті затоплення танкерів РФ.
Раніше ми писали про те, що на узбережжя Одеси періодично море "виносить" міни, військовим доводиться їх знешкоджувати.