ua en ru
Сб, 19 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Контрольований вибух: на узбережжі Одеської області військові підірвали морську міну (відео)

Субота 19 липня 2025 08:29
UA EN RU
Контрольований вибух: на узбережжі Одеської області військові підірвали морську міну (відео) Фото: на узбережжі Одеської області військові підірвали морську міну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Бійці Військово-морських сил ЗСУ виявили та ліквідували морську міну, яку винесло хвилями на берег у Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ВМС ЗСУ.

"На узбережжі Одещини одним з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищено чергову протикорабельну морську міну, яку хвилями віднесло до берега. Вибухонебезпечний предмет було оперативно ліквідовано шляхом контрольованого підриву", - зазначили у ВМС ЗСУ.

Військові також нагадали правила поводження з морськими мінами:

  • Не наближайтеся до невідомих предметів у воді чи на березі.
  • Не ігноруйте заборонні знаки чи попередження.
  • У разі виявлення підозрілих об’єктів – негайно повідомляйте відповідні служби.

Розмінування Чорного моря

З початком повномасштабного вторгнення Україна та Росія активно використовували морські міни для захисту свого узбережжя від кораблів та висадки десанту.

Так, минулого тижня у Коблево Миколаївської області поблизу берега детонувала морська міна. В результаті вибуху відомо про одного пораненого.

Також повідомлялось, що в Одеській області військові знищили морську міну, яку прибило до одного з пляжів. Цього разу протикорабельна міна опинилася в прибережних водах, за кілька метрів від берега.

З метою боротьби з морськими мінами Румунія, Болгарія і Туреччина створили спільну оперативну групу для знешкодження мін у Чорному морі. Це стало необхідним після того, як унаслідок бойових дій у регіоні стали з'являтися небезпечні об'єкти на морській поверхні, які загрожують судноплавству у регіоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса ВМС України
Новини
Палали кілька поверхів: стало відомо про наслідки удару РФ по Одесі (фото, відео)
Палали кілька поверхів: стало відомо про наслідки удару РФ по Одесі (фото, відео)
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні