Экоцид в Черном море: май 2026 года стал рекордным по количеству погибших дельфинов

Весна 2026 года, особенно май, стала периодом беспрецедентного количества погибших и контуженных дельфинов в Черном море. Мертвых животных фиксируют как в акватории оккупированного Крыма и возле Новороссийска, так и на побережье Одесской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева в Facebook.
Исследователи указывают на то, что дельфины стали жертвами экологической катастрофы синергетического характера. Речь идет о сочетании двух критических факторов:
Согласно выводам специалистов, у обследованных китообразных диагностируют критические нарушения работы внутренних органов: судороги, сильный болевой синдром, истощение и обезвоживание.
Экологи отмечают: спасение дельфина, вынесенного на берег, - чрезвычайно сложная задача. После того, как животное получает первую помощь или его оттягивают на глубину, у него срабатывает инстинкт выживания, и оно пытается вернуться в стаю.
"Это может быть так называемый "эффект мнимого улучшения" на адреналине. К сожалению, если внутренние органы уже критически повреждены ядами или из-за стресса от взрывов, этот рывок может быть последним всплеском сил", - объясняет Русев.
Широкомасштабная война, развязанная РФ, вызвала мощную антропогенную нагрузку на экосистему Черного моря. В Северо-Западную часть моря попадают:
Все эти факторы в совокупности создают смертельные условия для морских млекопитающих, превращая Черное море в зону экологического бедствия.
