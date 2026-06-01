Главное: Рекордная смертность: Весна 2026 года, в частности май, стала периодом самой масштабной гибели дельфинов в Черном море с начала великой войны.

Весна 2026 года, в частности май, стала периодом самой масштабной гибели дельфинов в Черном море с начала великой войны. Синергия экоцида: сочетания химического и акустического террора вызывает у животных тяжелые поражения внутренних органов и дезориентацию.

сочетания химического и акустического террора вызывает у животных тяжелые поражения внутренних органов и дезориентацию. Почему спасение иллюзорно: Попытки спасти выброшенных на берег дельфинов часто являются напрасными.

Попытки спасти выброшенных на берег дельфинов часто являются напрасными. Антропогенная нагрузка: Постоянные обстрелы инфраструктуры и боевые действия приводят к попаданию в море тяжелых металлов, нефтепродуктов, боеприпасов и токсичных веществ.

Смертельный "химический и акустический террор"

Исследователи указывают на то, что дельфины стали жертвами экологической катастрофы синергетического характера. Речь идет о сочетании двух критических факторов:

Химический террор: из-за разливов нефтепродуктов и разрушения инфраструктуры в море попадают токсичные вещества, вызывающие у животных выраженную интоксикацию, токсический гепатит, панкреатит и нефрит.

из-за разливов нефтепродуктов и разрушения инфраструктуры в море попадают токсичные вещества, вызывающие у животных выраженную интоксикацию, токсический гепатит, панкреатит и нефрит. Акустический террор: использование сонаров и постоянные взрывы (в частности, пуски ракет "Калибр") дезориентируют дельфинов, загоняя их в ловушки загрязненного побережья.

Согласно выводам специалистов, у обследованных китообразных диагностируют критические нарушения работы внутренних органов: судороги, сильный болевой синдром, истощение и обезвоживание.

Почему попытки спасти дельфинов часто напрасны

Экологи отмечают: спасение дельфина, вынесенного на берег, - чрезвычайно сложная задача. После того, как животное получает первую помощь или его оттягивают на глубину, у него срабатывает инстинкт выживания, и оно пытается вернуться в стаю.

"Это может быть так называемый "эффект мнимого улучшения" на адреналине. К сожалению, если внутренние органы уже критически повреждены ядами или из-за стресса от взрывов, этот рывок может быть последним всплеском сил", - объясняет Русев.

Последствия антропогенной нагрузки

Широкомасштабная война, развязанная РФ, вызвала мощную антропогенную нагрузку на экосистему Черного моря. В Северо-Западную часть моря попадают:

биогенные вещества (азот, фосфор, нитраты);

тяжелые металлы и нефтепродукты;

фрагменты боеприпасов, дронов, остатки разбомбленной техники.

Все эти факторы в совокупности создают смертельные условия для морских млекопитающих, превращая Черное море в зону экологического бедствия.