Экоцид в Черном море: май 2026 года стал рекордным по количеству погибших дельфинов

17:15 01.06.2026 Пн
3 мин
Попытки спасти выброшенных на берег дельфинов редко заканчиваются успехом
aimg Василина Копытко
Дельфины страдают как от химикатов, так и от акустического террора (фото: Getty Images)

Весна 2026 года, особенно май, стала периодом беспрецедентного количества погибших и контуженных дельфинов в Черном море. Мертвых животных фиксируют как в акватории оккупированного Крыма и возле Новороссийска, так и на побережье Одесской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева в Facebook.

Главное:

  • Рекордная смертность: Весна 2026 года, в частности май, стала периодом самой масштабной гибели дельфинов в Черном море с начала великой войны.
  • Синергия экоцида: сочетания химического и акустического террора вызывает у животных тяжелые поражения внутренних органов и дезориентацию.
  • Почему спасение иллюзорно: Попытки спасти выброшенных на берег дельфинов часто являются напрасными.
  • Антропогенная нагрузка: Постоянные обстрелы инфраструктуры и боевые действия приводят к попаданию в море тяжелых металлов, нефтепродуктов, боеприпасов и токсичных веществ.

Смертельный "химический и акустический террор"

Исследователи указывают на то, что дельфины стали жертвами экологической катастрофы синергетического характера. Речь идет о сочетании двух критических факторов:

  • Химический террор: из-за разливов нефтепродуктов и разрушения инфраструктуры в море попадают токсичные вещества, вызывающие у животных выраженную интоксикацию, токсический гепатит, панкреатит и нефрит.
  • Акустический террор: использование сонаров и постоянные взрывы (в частности, пуски ракет "Калибр") дезориентируют дельфинов, загоняя их в ловушки загрязненного побережья.

Согласно выводам специалистов, у обследованных китообразных диагностируют критические нарушения работы внутренних органов: судороги, сильный болевой синдром, истощение и обезвоживание.

Почему попытки спасти дельфинов часто напрасны

Экологи отмечают: спасение дельфина, вынесенного на берег, - чрезвычайно сложная задача. После того, как животное получает первую помощь или его оттягивают на глубину, у него срабатывает инстинкт выживания, и оно пытается вернуться в стаю.

"Это может быть так называемый "эффект мнимого улучшения" на адреналине. К сожалению, если внутренние органы уже критически повреждены ядами или из-за стресса от взрывов, этот рывок может быть последним всплеском сил", - объясняет Русев.

Последствия антропогенной нагрузки

Широкомасштабная война, развязанная РФ, вызвала мощную антропогенную нагрузку на экосистему Черного моря. В Северо-Западную часть моря попадают:

  • биогенные вещества (азот, фосфор, нитраты);
  • тяжелые металлы и нефтепродукты;
  • фрагменты боеприпасов, дронов, остатки разбомбленной техники.

Все эти факторы в совокупности создают смертельные условия для морских млекопитающих, превращая Черное море в зону экологического бедствия.

Читайте также о том, что в начале января 2025-го в Керченском проливе погибли более 30 дельфинов. Причиной стал разлив мазута, который возник в результате затопления танкеров РФ.

Ранее мы писали о том, что на побережье Одессы периодически море "выносит" мины, военным приходится их обезвреживать.

