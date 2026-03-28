Економія ракет та "малі удари": Іран змінив тактику через виснаження запасів, - FT
Попри численні удари Ізраїлю та США по військових об'єктах Ірану, режим аятол все ще зберігає можливість завдавати ракетних ударів. Проте зараз головне питання - це не те, чи може Іран стріляти, а те, скільки ще він здатний це робити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Інтенсивність іранських атак суттєво знизилася порівняно з першими днями конфлікту. Фактично, кажуть експерти, Іран перейшов на "стратегію виживання". Тегеран свідомо нормує використання ракет і безпілотників, розуміючи, що можливості швидкого поповнення арсеналу під вогнем обмежені.
Замість великих хвиль запусків, Іран тепер використовує тактику "малих ударів" протягом дня. Це дозволяє підтримувати постійний тиск на противника, водночас економити ресурси та зменшувати ризик виявлення пускових установок.
При цьому Іран все ще володіє значною кількістю ракет, захованих у глибоких підземних комплексах, які майже неможливо знищити з повітря. Однак ефективність поточних атак залишається низькою.
З іншого боку, Іран ще не задіяв свої найбільш сучасні твердопаливні ракети. Це може свідчити про наявність "резерву останньої надії" або про технічні труднощі з їх розгортанням під постійним моніторингом західної розвідки.
Загалом, вважають експерти, здатність Ірану підтримувати вогонь у довгостроковій перспективі є вкрай невизначеною. Оскільки США та Ізраїль системно нищать склади та цехи збірки, запаси вичерпуються швидше, ніж виробляються нові одиниці.
У підсумку, хоча Іран здатний продовжувати обстріли ще певний час, повернутися до того рівня потужності, що був на початку війни, він не зможе. Експерти резюмують, що такому поверненню заважає деградація військової інфраструктури та необхідність тримати частину сил для захисту власної території.
Удари Ірану по США та союзниках: останні новини
Починаючи з 28 лютого, коли стартувала американо-ізраїльська операція, Іран продовжує атакувати позиції коаліції за допомогою дронів та ракет. Наприклад, 28 березня Іран атакував авіабазу "Принц Султан" у Саудівській Аравії, внаслідок чого поранення отримали 12 американських військовослужбовців, двоє з них - тяжкі.
Загалом від початку війни проти Ірану поранення отримали вже понад 300 американських військових. Проте ракет та дронів у Ірану не дуже й багато, припускають ЗМІ.
Видання Reuters із посиланням на п’ять джерел повідомляло, що США можуть упевнено підтвердити знищення близько третини іранського ракетного арсеналу. Ще приблизно третина ракет, за оцінками співрозмовників агентства, могла бути знищена, пошкоджена або залишитися під завалами в підземних тунелях і бункерах.
Попри це, Іран усе ще зберігає значний запас озброєння і може відновити частину пошкоджених ракет після завершення бойових дій.