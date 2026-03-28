Экономия ракет и "малые удары": Иран изменил тактику из-за истощения запасов, - FT

Несмотря на многочисленные удары Израиля и США по военным объектам Ирана, режим аятолл все еще сохраняет возможность наносить ракетные удары. Однако сейчас главный вопрос - это не то, может ли Иран стрелять, а то, сколько еще он способен это делать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Интенсивность иранских атак существенно снизилась по сравнению с первыми днями конфликта. Фактически, говорят эксперты, Иран перешел на "стратегию выживания". Тегеран сознательно нормирует использование ракет и беспилотников, понимая, что возможности быстрого пополнения арсенала под огнем ограничены.

Вместо больших волн запусков, Иран теперь использует тактику "малых ударов" в течение дня. Это позволяет поддерживать постоянное давление на противника, одновременно экономить ресурсы и уменьшать риск обнаружения пусковых установок.

При этом Иран все еще обладает значительным количеством ракет, спрятанных в глубоких подземных комплексах, которые почти невозможно уничтожить с воздуха. Однако эффективность текущих атак остается низкой.

С другой стороны, Иран еще не задействовал свои наиболее современные твердотопливные ракеты. Это может свидетельствовать о наличии "резерва последней надежды" или о технических трудностях с их развертыванием под постоянным мониторингом западной разведки.

В целом, считают эксперты, способность Ирана поддерживать огонь в долгосрочной перспективе является крайне неопределенной. Поскольку США и Израиль системно уничтожают склады и цеха сборки, запасы исчерпываются быстрее, чем производятся новые единицы.

В итоге, хотя Иран способен продолжать обстрелы еще некоторое время, вернуться к тому уровню мощности, который был в начале войны, он не сможет. Эксперты резюмируют, что такому возвращению мешает деградация военной инфраструктуры и необходимость держать часть сил для защиты собственной территории.