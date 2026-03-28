Іран вдарив по саудівській авіабазі: ЗМІ пишуть про 12 поранених військових США

09:41 28.03.2026 Сб
2 хв
Також унаслідок удару було пошкоджено американську військову техніку
aimg Марія Науменко
Іран вдарив по саудівській авіабазі: ЗМІ пишуть про 12 поранених військових США Фото: американські військові (Getty Images)

Іран атакував авіабазу "Принц Султан" у Саудівській Аравії, внаслідок чого поранення отримали 12 американських військовослужбовців, двоє з них - тяжкі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та CNN.

Читайте також: Кінець НАТО? Як війна в Ірані розколола Захід і чому Трамп звинувачує союзників

За словами американського чиновника, щонайменше двоє військових зазнали осколкових поранень, які не вважаються небезпечними для життя. Водночас інше джерело в американській владі повідомило, що під час атаки було пошкоджено літак-заправник.

The New York Times із посиланням на двох американських посадовців уточнює, що удар по базі "Принц Султан" був комбінованим: Іран застосував ракети та безпілотники. За даними видання, атака стала одним із найсерйозніших проривів американської протиповітряної оборони за час майже місячної війни.

Крім особового складу, пошкоджень зазнала й техніка. За інформацією NYT, істотно постраждали щонайменше два літаки-заправники KC-135.

Reuters зазначає, що від початку війни проти Ірану поранення отримали вже понад 300 американських військових.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що бойові дії з Іраном можуть тривати ще від двох до чотирьох тижнів, попри сподівання на швидке завершення конфлікту.

Водночас Reuters із посиланням на п’ять джерел повідомляло, що США можуть упевнено підтвердити знищення близько третини іранського ракетного арсеналу. Ще приблизно третина ракет, за оцінками співрозмовників агентства, могла бути знищена, пошкоджена або залишитися під завалами в підземних тунелях і бункерах.

Попри це, Іран усе ще зберігає значний запас озброєння і може відновити частину пошкоджених ракет після завершення бойових дій.

Нові мобільні ППО RapidRanger на фронті: характеристики та можливості
