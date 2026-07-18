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Економія до 50%: як працює двозонний лічильник на електроенергію

07:13 18.07.2026 Сб
2 хв
Платити за світло вдвічі менше цілком реально, але є один нюанс
aimg Дмитро Левицький
Економія до 50%: як працює двозонний лічильник на електроенергію Фото6 як працює електролічильник день/ніч (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Двозонні електролічильники дозволяють українцям зменшити суми у платіжках за світло вдвічі. Проте для цього важливо правильно знімати та передавати показання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Головне:

  • Принцип економії: За електроенергію, спожиту у нічний час (з 23:00 до 07:00), споживачі сплачують лише половину тарифу.
  • Три показники на екрані: Прилад кожні 10 секунд по черзі показує обсяг споживання за тарифом "день", тарифом "ніч" та загальну кількість кіловатів.
  • Різниця в індексах: Щоб не сплутати дані при передачі, важливо звертати увагу на коди на екрані.
  • Передача та контроль: Дані потрібно передавати щомісяця, а якщо виявили аномально малі чи великі цифри - одразу звертайтесь до оператора.

Як працює економія на електроенергії

На відміну від звичайних приладів, двозонний лічильник фіксує не лише загальний обсяг спожитої електроенергії, а й точний час її використання.

Завдяки цьому споживачі сплачують лише половину вартості за те світло, яке було використане у нічний час - із 23:00 до 07:00.

Як правильно знімати показання

На екрані такого лічильника з інтервалом у 10 секунд по черзі відображаються три ключові параметри: показання за тарифами "день" і "ніч", а також загальний обсяг використаної енергії.

Щоб не сплутати цифри при передачі даних і випадково не збільшити свої витрати, потрібно розрізняти індекси свого приладу. Позначки на найпопулярніших лічильниках різняться:

  • GAMA: індекс "15.8.2" означає тариф "день", "15.8.1" - тариф "ніч", а "15.8.0" показує загальний обсяг спожитої енергії.
  • NIK: денний тариф позначається індексами "1.8.2", "15.8.2" або "Т22". Нічний - "1.8.1", "15.8.1" або "Т21". Загальна сума кіловатів: "1.8.0", "15.8.0" або "Т2".
  • MTX: індекс "1.8.2" - це "день", "1.8.1" - "ніч", а "1.8.0" - загальний обсяг.

Саме ці показники потрібно передавати оператору системи розподілу щомісяця у визначені терміни.

Якщо цифри на екрані здаються аномально малими або надто великими, слід одразу звернутися до компанії-оператора для перевірки.

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