Економія до 50%: як працює двозонний лічильник на електроенергію
Двозонні електролічильники дозволяють українцям зменшити суми у платіжках за світло вдвічі. Проте для цього важливо правильно знімати та передавати показання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Головне:
- Принцип економії: За електроенергію, спожиту у нічний час (з 23:00 до 07:00), споживачі сплачують лише половину тарифу.
- Три показники на екрані: Прилад кожні 10 секунд по черзі показує обсяг споживання за тарифом "день", тарифом "ніч" та загальну кількість кіловатів.
- Різниця в індексах: Щоб не сплутати дані при передачі, важливо звертати увагу на коди на екрані.
- Передача та контроль: Дані потрібно передавати щомісяця, а якщо виявили аномально малі чи великі цифри - одразу звертайтесь до оператора.
Як працює економія на електроенергії
На відміну від звичайних приладів, двозонний лічильник фіксує не лише загальний обсяг спожитої електроенергії, а й точний час її використання.
Завдяки цьому споживачі сплачують лише половину вартості за те світло, яке було використане у нічний час - із 23:00 до 07:00.
Як правильно знімати показання
На екрані такого лічильника з інтервалом у 10 секунд по черзі відображаються три ключові параметри: показання за тарифами "день" і "ніч", а також загальний обсяг використаної енергії.
Щоб не сплутати цифри при передачі даних і випадково не збільшити свої витрати, потрібно розрізняти індекси свого приладу. Позначки на найпопулярніших лічильниках різняться:
- GAMA: індекс "15.8.2" означає тариф "день", "15.8.1" - тариф "ніч", а "15.8.0" показує загальний обсяг спожитої енергії.
- NIK: денний тариф позначається індексами "1.8.2", "15.8.2" або "Т22". Нічний - "1.8.1", "15.8.1" або "Т21". Загальна сума кіловатів: "1.8.0", "15.8.0" або "Т2".
- MTX: індекс "1.8.2" - це "день", "1.8.1" - "ніч", а "1.8.0" - загальний обсяг.
Саме ці показники потрібно передавати оператору системи розподілу щомісяця у визначені терміни.
Якщо цифри на екрані здаються аномально малими або надто великими, слід одразу звернутися до компанії-оператора для перевірки.
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