Экономия до 50%: как работает двухзонный счетчик на электроэнергию
Двухзонные электросчетчики позволяют украинцам уменьшить суммы в платежках за свет вдвое. Однако для этого важно правильно снимать и передавать показания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
- Принцип экономии: За электроэнергию, потребленную в ночное время (с 23:00 до 07:00), потребители платят только половину тарифа.
- Три показателя на экране: Прибор каждые 10 секунд показывает объем потребления по тарифу "день", тарифу "ночь" и общее количество киловатт.
- Разница в индексах: Чтобы не спутать данные при передаче, важно обращать внимание на коды на экране.
- Передача и контроль: Данные нужно передавать ежемесячно, а если обнаружили аномально малые или большие цифры, сразу обращайтесь к оператору.
Как работает экономия на электроэнергии
В отличие от обычных приборов двухзонный счетчик фиксирует не только общий объем потребленной электроэнергии, но и точное время ее использования.
Благодаря этому потребители платят только половину стоимости за тот свет, который был использован в ночное время - с 23:00 до 07:00.
Как правильно снимать показания
На экране такого счетчика с интервалом в 10 секунд поочередно отображаются три ключевых параметра: показания по тарифам "день" и "ночь", а также общий объем потребляемой энергии.
Чтобы не спутать цифры при передаче данных и случайно не увеличить свои расходы, нужно различать индексы прибора. Отметки на самых популярных счетчиках отличаются:
- GAMA: индекс "15.8.2" означает тариф "день", "15.8.1" – тариф "ночь", а "15.8.0" показывает общий объем потребленной энергии.
- NIK: дневной тариф обозначается индексами "1.8.2", "15.8.2" или "Т22". Ночной – "1.8.1", "15.8.1" или "Т21". Общая сумма киловатт: "1.8.0", "15.8.0" или "Т2".
- MTX: индекс "1.8.2" - это "день", "1.8.1" - "ночь", а "1.8.0" - общий объем.
Именно эти показатели следует передавать оператору системы распределения ежемесячно в определенные сроки.
Если цифры на экране кажутся аномально малыми или слишком большими, следует обратиться к компании-оператору для проверки.
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