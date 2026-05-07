Міжнародні резерви України зменшуються третій місяць поспіль: у НБУ пояснили причину

Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2026 року становили 48 214,7 млн доларів. У квітні вони скоротилися на 7,3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Як повідомили у Нацбанку, така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті.

Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних ОВДП та від міжнародних партнерів.

Так, на валютні рахунки уряду в НБУ в квітні надійшло 377,9 млн доларів, у тому числі:

339,4 млн доларів - від розміщення валютних ОВДП;

38,5 млн доларів - через рахунки Світового банку.

"Крім того, Україна отримала кредит 1,01 млрд доларів відповідно до угоди між Україною та Великою Британією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання", - зазначили в НБУ.

Водночас за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було виплачено 716,6 млн доларів:

433,7 млн доларів - обслуговування та погашення валютних ОВДП;

186,7 млн доларів - обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

73,4 млн доларів - обслуговування та погашення боргу перед ЄС;

22,8 млн доларів - сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 255,3 млн доларів.

Чистий продаж валюти Нацбанком зменшився на 25,1% порівняно з березнем - у квітні регулятор продав на валютному ринку 3,577 млрд доларів.

У НБУ наголосили, що, попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.