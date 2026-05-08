ua en ru
Пт, 08 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Экономика Украины в 2026 году будет расти медленнее: НБУ обновил прогноз

14:05 08.05.2026 Пт
3 мин
Украину ждут изменения в ценах, экономике и бюджете
aimg Анастасия Мацепа
Экономика Украины в 2026 году будет расти медленнее: НБУ обновил прогноз Фото: НБУ обнародовал новый макроэкономический прогноз для Украины (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Национальный банк Украины ухудшил прогноз экономического роста на 2026 год и ожидает дальнейшего ускорения инфляции. В то же время ключевым источником финансирования дефицита бюджета и в дальнейшем будет оставаться международная помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Инфляционный отчет НБУ за апрель 2026 года.

Читайте также: Международные резервы Украины уменьшаются третий месяц подряд: в НБУ объяснили причину

Главное:

  • НБУ ухудшил прогноз роста ВВП в 2026 году до 1,3%.
  • Инфляция может ускориться до 9,4% в конце года.
  • В 2027-2028 годах экономика должна вырасти на 2,8-3,7%.
  • Международная помощь останется главным источником покрытия дефицита бюджета.
  • НБУ прогнозирует более 53 млрд долларов международной помощи в 2026 году.

Что будет с экономикой Украины

В НБУ отмечают, что в начале 2026 года экономическая активность снизилась из-за последствий атак РФ на энергетическую инфраструктуру, проблем с логистикой и холодной зимы.

Дополнительно на экономику повлияли задержки международной помощи и сдержанная бюджетная политика. По оценке Госстата, в первом квартале реальный ВВП Украины сократился на 0,5% в годовом измерении.

Из-за этого Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики в 2026 году - до 1,3%.

В то же время в 2027-2028 годах ожидается ускорение экономического роста - до 2,8-3,7%. В НБУ прогнозируют, что этому будут способствовать восстановление энергосистемы, увеличение инвестиций, постепенное возвращение мигрантов и рост урожаев.

Что будет с инфляцией

После периода замедления инфляция в Украине снова начала расти. В марте она ускорилась до 7,9%.

Среди причин НБУ называет:

  • последствия российских атак на энергетику;
  • резкое подорожание топлива из-за ситуации на Ближнем Востоке;
  • эффекты от ослабления гривны;
  • более быстрый рост зарплат.

По прогнозу регулятора, в ближайшие месяцы инфляция будет оставаться близкой к текущему уровню, а в конце 2026 года может вырасти до 9,4%.

В то же время в 2027 году инфляция должна вернуться к снижению, а в 2028 году - до целевого уровня 5%.

Как будут финансировать дефицит бюджета

В НБУ отмечают, что международная помощь будет оставаться ключевым источником финансирования государственного бюджета.

В частности, в 2026 году Украина может получить более 53 млрд долларов внешней поддержки, в 2027 году - около 42 млрд долларов, а в 2028 году - 22 млрд долларов.

Речь идет, в частности, о финансировании от ЕС в рамках программ Ukraine Support Loan и Ukraine Facility, а также о помощи стран G7 и МВФ.

В Нацбанке отмечают, что это позволит финансировать критические расходы бюджета и поддерживать международные резервы на уровне 60-67 млрд долларов в 2026-2028 годах.

Что будет с курсом и ставкой НБУ

Из-за усиления инфляционного давления и ситуации на валютном рынке НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%.

Регулятор также продолжит политику управляемой гибкости курса и валютные интервенции для сдерживания резких колебаний гривны.

В Нацбанке заявляют, что в случае усиления инфляционных рисков готовы применять дополнительные меры, в том числе повышение учетной ставки.

Среди главных рисков для экономики НБУ называет продолжение войны, возможные новые атаки на энергетическую инфраструктуру, проблемы с международным финансированием и обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Читайте также: Экономика Украины ушла в минус в первом квартале 2026 года, - данные Госстата
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк Украины ВВП
Новости
Обновленная версия нацизма имеет маркировку: "сделано в России", - Зеленский
Обновленная версия нацизма имеет маркировку: "сделано в России", - Зеленский
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта