Экономика Украины в 2026 году будет расти медленнее: НБУ обновил прогноз

Национальный банк Украины ухудшил прогноз экономического роста на 2026 год и ожидает дальнейшего ускорения инфляции. В то же время ключевым источником финансирования дефицита бюджета и в дальнейшем будет оставаться международная помощь.

Главное:

НБУ ухудшил прогноз роста ВВП в 2026 году до 1,3%.

Инфляция может ускориться до 9,4% в конце года.

В 2027-2028 годах экономика должна вырасти на 2,8-3,7%.

Международная помощь останется главным источником покрытия дефицита бюджета.

НБУ прогнозирует более 53 млрд долларов международной помощи в 2026 году.

Что будет с экономикой Украины

В НБУ отмечают, что в начале 2026 года экономическая активность снизилась из-за последствий атак РФ на энергетическую инфраструктуру, проблем с логистикой и холодной зимы.

Дополнительно на экономику повлияли задержки международной помощи и сдержанная бюджетная политика. По оценке Госстата, в первом квартале реальный ВВП Украины сократился на 0,5% в годовом измерении.

Из-за этого Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики в 2026 году - до 1,3%.

В то же время в 2027-2028 годах ожидается ускорение экономического роста - до 2,8-3,7%. В НБУ прогнозируют, что этому будут способствовать восстановление энергосистемы, увеличение инвестиций, постепенное возвращение мигрантов и рост урожаев.

Что будет с инфляцией

После периода замедления инфляция в Украине снова начала расти. В марте она ускорилась до 7,9%.

Среди причин НБУ называет:

последствия российских атак на энергетику;

резкое подорожание топлива из-за ситуации на Ближнем Востоке;

эффекты от ослабления гривны;

более быстрый рост зарплат.

По прогнозу регулятора, в ближайшие месяцы инфляция будет оставаться близкой к текущему уровню, а в конце 2026 года может вырасти до 9,4%.

В то же время в 2027 году инфляция должна вернуться к снижению, а в 2028 году - до целевого уровня 5%.

Как будут финансировать дефицит бюджета

В НБУ отмечают, что международная помощь будет оставаться ключевым источником финансирования государственного бюджета.

В частности, в 2026 году Украина может получить более 53 млрд долларов внешней поддержки, в 2027 году - около 42 млрд долларов, а в 2028 году - 22 млрд долларов.

Речь идет, в частности, о финансировании от ЕС в рамках программ Ukraine Support Loan и Ukraine Facility, а также о помощи стран G7 и МВФ.

В Нацбанке отмечают, что это позволит финансировать критические расходы бюджета и поддерживать международные резервы на уровне 60-67 млрд долларов в 2026-2028 годах.

Что будет с курсом и ставкой НБУ

Из-за усиления инфляционного давления и ситуации на валютном рынке НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%.

Регулятор также продолжит политику управляемой гибкости курса и валютные интервенции для сдерживания резких колебаний гривны.

В Нацбанке заявляют, что в случае усиления инфляционных рисков готовы применять дополнительные меры, в том числе повышение учетной ставки.

Среди главных рисков для экономики НБУ называет продолжение войны, возможные новые атаки на энергетическую инфраструктуру, проблемы с международным финансированием и обострение ситуации на Ближнем Востоке.