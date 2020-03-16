Экономика Китая показала рекордное падение из-за коронавируса

Объем промышленного производства в Китае по итогам января-февраля 2020 года сократился на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Государственное статистическое управление КНР.

В то же время за первые два месяца 2020 года инвестиции Китая в основные фонды составили 3,3 трлн юаней (471 млрд долларов), снизившись на 24,5% по сравнению с тем же периодом прошлого год, оборот розничной торговли уплал на 20,5%

Эпидемия оказала довольно серьезное влияние на экономическую деятельность, но эти последствия в значительной степени "краткосрочные, внешние и контролируемые", говорится в заявлении Госстата.

В ведомстве заявили, что улучшение основ экономики страны и тенденция роста в долгосрочной перспективе не изменились, поскольку распространение вируса в основном было взято под контроль.

"Экономика выдержала шоки эпидемии", - добавили в управлении.

Напомним, заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что пандемия коронавируса изменит структуру мировой экономики.

Как сообщало РБК-Украина, Международное агентство S&P Global Ratings понизило прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2020 год с 3,0% до 2,5%. По данным агентства, вспышка коронавируса представляет собой серьезный риск снижения экономки как непосредственно, так и через ее влияние на спрос и цены на основные экспортные товары Украины.