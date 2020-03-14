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S&P прогнозирует замедление экономики Украины из-за коронавируса

Новости » Экономика     14.03.2020 - 12:25
S&P прогнозирует замедление экономики Украины из-за коронавируса
Фото: Standard & Poor's (www.standardandpoors.com)

Прогноз роста ВВП Украины на 2020 год снижен

Международное агентство S&P Global Ratings снизило прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2020 год с 3,0% до 2,5%. Об этом говорится в сообщении агентства.

Агентство ожидает, что в 2021 году экономика Украины вырастет на 3,2%, а 2022-2023 годах будет расти на 3,0%.

Как отмечается в сообщении, вспышка коронавируса представляет собой серьезный риск снижения экономки, как напрямую, так и через его влияние на спрос и цены на основные экспортные товары Украины.

"Экономика Украины по-прежнему сильно зависит от сырьевых товаров, и она уязвима к замедлению роста мировой экономики", - считают аналитики агентства.

По данным агентства, в 2019 году реальный ВВП увеличился на 3,3%, что было вызвано внутренним спросом. Высокий рост реальной заработной платы продолжал стимулировать потребление.

В S&P подчеркивают, что Украине придется привлекать больше инвестиционных ресурсов из-за рубежа для более значительного и устойчивого роста. В этом контексте законодательные усилия нынешнего правительства по проведению земельной реформы могут поднять рост по сравнению с текущими прогнозами агентства, а также улучшить деловую среду.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий 12 марта заявил, что распространение эпидемии коронавируса по миру может привести к рецессии мировой экономики.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль 11 марта заявил, что Украина входит в мировой экономический кризис, вызванный распространением коронавируса в мире.

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