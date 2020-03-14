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НБУ готов поддержать экономику в условиях проблем в мире из-за коронавируса

Новости » Экономика     14.03.2020 - 10:43
НБУ готов поддержать экономику в условиях проблем в мире из-за коронавируса
Фото: Яков Смолий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пока пандемия существенно не влияет экономику Украины, но в дальнейшем ситуация может измениться

Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 11% до 10% с целью поддержать украинскую экономику. Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий во время встречи с послами стран "Большой семерки", сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, во время встречи речь шла о перспективах глобальной экономики и развития ситуации на мировых рынках в условиях неопределенности относительно распространения коронавируса и как это может отразиться на украинской экономике.

Смолий рассказал, что эффект от распространения коронавирусной инфекции на экономику Украины до сих пор ограничен и оказывает нейтральное влияние, однако в будущем она может ощутить определенное воздействие. По его словам, распространение коронавируса рискует привести к рецессии мировой экономики и замедлению украинской.

"Национальный банк постоянно следит за ситуацией с распространением коронавируса в мире и в Украине и за состоянием мировых финансовых и товарных рынков и готов при необходимости оперативно принимать необходимые меры", - сказал он.

Также Смолий подчеркнул, что в таких условиях усиливающейся турбулентности на мировых рынках критически значимой является заключение программы сотрудничества с МВФ.

"Наша страна не может себе позволить дальнейшее промедление в сегодняшних условиях все более сложного доступа на международные рынки капитала в год пиковых долговых выплат. Я рад, что новое правительство подтвердило сохранение курса на продолжение начатых реформ и сотрудничества с МВФ", - добавил глава НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 11,0% до 10,0% годовых с 13 марта 2020 года. Таким образом НБУ продолжает смягчение монетарной политики, чтобы компенсировать охлаждение мировой экономики и поддержать экономический рост в Украине.

Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко в комментарии РБК-Украина сказала, что снижение ставки повлияет на валютный рынок, усилив давление на курс гривны.

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