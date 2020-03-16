Економіка Китаю показала рекордне падіння за коронавіруса

Обсяг промислового виробництва у Китаї за підсумками січня-лютого 2020 року скоротився на 13,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року через епідемію коронавірусу. Про це повідомляє Державне статистичне управління КНР.

У той же час за перші два місяці 2020 року інвестиції Китаю в основні фонди склали 3,3 трлн юанів (471 млрд доларів), знизившись на 24,5% порівняно з тим же періодом минулого року, оборот роздрібної торгівлі впав на 20,5%

Епідемія зробила досить серйозний вплив на економічну діяльність, але ці наслідки в значній мірі "короткострокові, зовнішні і контрольовані", йдеться в заяві Держстату.

У відомстві заявили, що поліпшення основ економіки країни і тенденція росту в довгостроковій перспективі не змінилися, оскільки поширення вірусу в основному було взято під контроль.

"Економіка витримала шоки епідемії", - додали в управлінні.

Нагадаємо, заступник глави Національного банку України Олег Чурый заявив, що пандемія коронавірусу змінить структуру світової економіки.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародне агентство S&P Global Ratings знизило прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2020 рік з 3,0% до 2,5%. За даними агентства, спалах коронавірусу являє собою серйозний ризик зниження економки як безпосередньо, так і через вплив на попит і ціни на основні експортні товари України.