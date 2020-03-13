Саммит ЕС-Китай отложат из-за коронавируса

Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

Саммит будет отложен на неопределенный срок

Из-за коронавируса будет отложен запланированный саммит между Китаем и Европейским Союзом, который должен был пройти в Пекине в конце марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, китайский премьер Ли Кэцяна и новые президенты Европейской комиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляен и Шарль Мишель заявили, что встреча была достигнута на даты 30-31 марта, но не состоится из-за распространения нового коронавируса.

"Саммит будет отложен, но не отменен", - сказал один высокопоставленный дипломат ЕС, повторив информацию других дипломатов и официальных лиц, которые занимаются подготовкой встречи.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить розыгрыши всех текущих игр в турнирах под эгидой организации в связи с распространением пандемии коронавируса.

Также, торговые переговоры между Великобританией и Европейским союзом были отменены из-за распространения коронавируса.