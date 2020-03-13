ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Саммит ЕС-Китай отложат из-за коронавируса

Новости » В мире     13.03.2020 - 12:54
Саммит ЕС-Китай отложат из-за коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

Саммит будет отложен на неопределенный срок

Из-за коронавируса будет отложен запланированный саммит между Китаем и Европейским Союзом, который должен был пройти в Пекине в конце марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, китайский премьер Ли Кэцяна и новые президенты Европейской комиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляен и Шарль Мишель заявили, что встреча была достигнута на даты 30-31 марта, но не состоится из-за распространения нового коронавируса.

"Саммит будет отложен, но не отменен", - сказал один высокопоставленный дипломат ЕС, повторив информацию других дипломатов и официальных лиц, которые занимаются подготовкой встречи.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить розыгрыши всех текущих игр в турнирах под эгидой организации в связи с распространением пандемии коронавируса.

Также, торговые переговоры между Великобританией и Европейским союзом были отменены из-за распространения коронавируса.

Премьер Румынии самоизолировался после контакта с больным коронавирусом В геноме коронавируса обнаружено первое крупное изменение
Новости Украины вирусКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь