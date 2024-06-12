Економічне бронювання від мобілізації: як в Раді пропонують вирішити питання і чи реально це

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, який зокрема передбачає так зване "економічне бронювання" від мобілізації. І поки в парламенті описують концепцію, в уряді та Офісі президента наразі не розглядають це питання як пріоритетне.
Детальніше про це - нижче в матеріалі РБК-Україна.
Зазначимо, що ініціаторами відповідного законопроекту №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки" є група депутатів на чолі з головою Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитром Наталухою. І хоча самого тексту проекту на сайті Ради ще немає, останній на своїй сторінці у Facebook описав, що концепція має працювати наступним чином:
Крім того, за словами Наталухи, незабаром нардепи подадуть два альтернативних законопроекти, що будуть включати:
За словами інформованих джерел РБК-Україна у владі, ані в уряді, ані в Офісі президента наразі не розглядають питання "економічного бронювання" як пріоритетне. І хоча спочатку цей формат знайшов підтримку у владі, через ризики соціальної напруги, зокрема серед військових та їхніх родин, було вирішено відкласти це питання, принаймні, на кілька місяців.
"Всі розуміють, що цей крок правильний для економіки та бюджету країни. Але зараз не найкращий час створювати ще один подразник, який буде ділити суспільство на умовно багатих та бідних. У зручний момент до цього питання можуть повернутися, але не найближчим часом", - сказав інформований співрозмовник видання.
Водночас, на думку голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони Олександра Завітневича, "економічне бронювання" в якомусь вигляді точно буде.
"Тут суспільство розкололося. Щоб ми не ділили на бідних і багатих, вибачте. Але все одно якийсь баланс ми будемо шукати, тому що, ще раз повторюсь, фронту без тилу не буває, і тилу без фронту не буде. Без нашої економіки, без податків не буде, за що фінансувати фронт", - сказав він в інтерв'ю ВВС.
Нагадаємо, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію в Україні влада паралельно працює над моделлю економічного бронювання. Раніше повідомлялося, що їх дві: одна передбачає сплату податку із зарплати 35 тисяч гривень, друга - квотне бронювання за галузями. Втім у парламенті є й ті, хто скептично ставиться до таких нововведень. Як-от спікер ВРУ Руслан Стефанчук заявив, що "таке бронювання не спрацювало в жодній країні світу", а його перший заступник Олександр Корнієнко вважає, що "потрібно проводити дискусію далі".
Зазначимо, що поки немає закону про "економічне бронювання", це питання продовжує регулювати постанова уряду, яку оновлюють відповідно до нового закону про мобілізацію. Так, нещодавно в Кабміні вирішили на три місяці продовжити відстрочки для тих, у кого не закінчився її строк на момент ухвалення постанови (тобто 7 травня).
Крім того, уряд змінив порядок бронювання поліцейських та рятувальників.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: сайт ВРУ, інформація від джерел РБК-Україна у владі, Facebook-сторінка голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи, інтерв'ю голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони Олександра Завітневича для ВВС.
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