Экономическое бронирование от мобилизации: как в Раде предлагают решить вопрос и реально ли это

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который, в частности, предусматривает так называемое "экономическое бронирование" от мобилизации. И пока в парламенте описывают концепцию, в правительстве и Офисе президента сейчас не рассматривают этот вопрос как приоритетный.
Подробнее об этом - ниже в материале РБК-Украина.
Отметим, что инициаторами соответствующего законопроекта №11331 "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики" является группа депутатов во главе с главой Комитета ВРУ по экономическому развитию Дмитрием Наталухой. И хотя самого текста проекта на сайте Рады еще нет, последний на своей странице в Facebook описал, что концепция должна работать следующим образом:
Кроме того, по словам Натальи, вскоре нардепы подадут два альтернативных законопроекта, которые будут включать:
По словам информированных источников РБК-Украина во власти, ни в правительстве, ни в Офисе президента пока не рассматривают вопрос "экономического бронирования" как приоритетный. И хотя изначально этот формат нашел поддержку во власти, из-за рисков социального напряжения, в частности среди военных и их семей, было решено отложить этот вопрос, по крайней мере, на несколько месяцев.
"Все понимают, что этот шаг верен для экономики и бюджета страны. Но сейчас не лучшее время создавать еще один раздражитель, который будет делить общество на условно богатых и бедных. В удобный момент к этому вопросу могут вернуться, но не в ближайшее время", - сказал информированный собеседник издания.
В то же время, по мнению главы Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Александра Завитневича, "экономическое бронирование" в каком-то виде точно будет.
"Здесь общество раскололось. Чтобы мы не делили на бедных и богатых, извините. Но все равно какой-то баланс мы будем искать, потому что, еще раз повторюсь, фронта без тыла не бывает, и тыла без фронта не будет. Без нашей экономики, без налогов не будет, за что финансировать фронт", - сказал он в интервью BBC.
Напомним, что после вступления в силу нового закона о мобилизации в Украине власти параллельно работают над моделью экономического бронирования. Ранее сообщалось, что их две: одна предусматривает уплату налога с зарплаты 35 тысяч гривен, вторая - квотное бронирование по отраслям. Впрочем, в парламенте есть и те, кто скептически относится к таким нововведениям. А именно спикер ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что "такое бронирование не сработало ни в одной стране мира", а его первый заместитель Александр Корниенко считает, что "нужно проводить дискуссию дальше".
Отметим, что пока нет закона об "экономическом бронировании", этот вопрос продолжает регулировать постановление правительства, которое обновляется в соответствии с новым законом о мобилизации. Так, недавно в Кабмине решили на три месяца продлить отсрочки для тех, у кого не истек ее срок на момент принятия постановления (т.е. 7 мая).
Кроме того, правительство изменило порядок бронирования полицейских и спасателей.
При подготовке материала использовались сайт ВРУ, информация от источников РБК-Украина во власти, Facebook-страница главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, интервью главы Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Александра Завитневича для ВВС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.