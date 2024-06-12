Экономическое бронирование от мобилизации: как в Раде предлагают решить вопрос и реально ли это

Содержание

Что предлагают нардепы

Отметим, что инициаторами соответствующего законопроекта №11331 "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики" является группа депутатов во главе с главой Комитета ВРУ по экономическому развитию Дмитрием Наталухой. И хотя самого текста проекта на сайте Рады еще нет, последний на своей странице в Facebook описал, что концепция должна работать следующим образом:

каждое предприятие, которое платит повышенный военный сбор в 20 000 грн в месяц за работника - имеет возможность его забронировать;

уплата повышенного сбора производится не работником, а самим бизнесом. Он сам определяет, кто для него наиболее критичен и подтверждает это соответствующими налогами;

бронирование распространяется на каждое предприятие, которое нивелирует проблему, например, с невозможностью брони для представительств международных компаний или ФОПов. Последние могут забронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности за последний год;

процентный предел забронированных и процедуру будет определять Кабмин. При этом механика уплаты повышенного военного сбора очерчена в связанном законопроекте №11332 об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных (текст этого проекта на сайте Рады тоже пока отсутствует).

Кроме того, по словам Натальи, вскоре нардепы подадут два альтернативных законопроекта, которые будут включать:

модель с бронированием по уровню зарплаты более 35 тысяч гривен;

смешанную модель - 35 тысяч грн зарплаты для наемного работника, 20 тысяч грн военного сбора для ФОП.

Что говорят в правительстве и ОП

По словам информированных источников РБК-Украина во власти, ни в правительстве, ни в Офисе президента пока не рассматривают вопрос "экономического бронирования" как приоритетный. И хотя изначально этот формат нашел поддержку во власти, из-за рисков социального напряжения, в частности среди военных и их семей, было решено отложить этот вопрос, по крайней мере, на несколько месяцев.

"Все понимают, что этот шаг верен для экономики и бюджета страны. Но сейчас не лучшее время создавать еще один раздражитель, который будет делить общество на условно богатых и бедных. В удобный момент к этому вопросу могут вернуться, но не в ближайшее время", - сказал информированный собеседник издания.

"Экономическое бронирование" в каком-то виде точно будет

В то же время, по мнению главы Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Александра Завитневича, "экономическое бронирование" в каком-то виде точно будет.

"Здесь общество раскололось. Чтобы мы не делили на бедных и богатых, извините. Но все равно какой-то баланс мы будем искать, потому что, еще раз повторюсь, фронта без тыла не бывает, и тыла без фронта не будет. Без нашей экономики, без налогов не будет, за что финансировать фронт", - сказал он в интервью BBC.