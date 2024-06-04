Уряд продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації

Уряд автоматично продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації. Це стосується тих працівників, які отримали "бронь" від Мінекономіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram- канал постійного представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Таким чином, бронювання автоматично продовжується на три місяці для тих, у кого не закінчився її строк на момент ухвалення постанови, тобто 7 травня.

Як зазначив Мельничук, постанова стосується бронювання в рамках відповідних рішень Мінекономіки, згідно з постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час".

Зауважимо, раніше Кабмін ухвалив рішення про автоматичне продовження бронювання на місяць. Втім, сьогодні цей термін збільшили.

Бронювання від мобілізації