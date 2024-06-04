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Уряд продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації

Вівторок 04 червня 2024 13:09
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Уряд продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації Фото: Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще на три місяці (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Уряд автоматично продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації. Це стосується тих працівників, які отримали "бронь" від Мінекономіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Таким чином, бронювання автоматично продовжується на три місяці для тих, у кого не закінчився її строк на момент ухвалення постанови, тобто 7 травня.

Як зазначив Мельничук, постанова стосується бронювання в рамках відповідних рішень Мінекономіки, згідно з постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час".

Зауважимо, раніше Кабмін ухвалив рішення про автоматичне продовження бронювання на місяць. Втім, сьогодні цей термін збільшили.

Бронювання від мобілізації

Нагадаємо, що наразі питання бронювання від мобілізації регулюються саме постановою КМУ № 76, але після того, як запрацював новий закон про мобілізацію питання надання відстрочок певним категоріям осіб було уточнено.

Наразі ж влада напрацьовує нові механізми за якими буде надаватися "бронь" військовозобов'язаним. Так, відомо, що в Раді розглядають дві моделі економічного бронювання. Серед іншого Кабмін готується затвердити постанову про бронювання працівників ДСНС та поліцейських.

До слова також стало відомо, що уряд передав функції затвердження списків заброньованих від Генерального штабу ЗСУ до Міністерства оборони України.

Детальніше про те які чоловіки можуть отримати бронювання від мобілізації читайте в матеріалі РБК-Україна "Мобілізація в Україні: хто має право на "бронь".

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Уряд продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації
Уряд продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації
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