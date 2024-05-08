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Економічне бронювання. Стало відомо, які варіанти розглядають в оборонному комітеті

Середа 08 травня 2024 19:37
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Економічне бронювання. Стало відомо, які варіанти розглядають в оборонному комітеті Фото: Давид Арахамія (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Оборонний комітет Верховної Ради наразі розглядає дві моделі економічного бронювання в Україні.

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг у парламенті.

За його словами, перший варіант - передбачає сплату податку від зарплати щонайменше в 35 000 гривень. А ось другий - це квотне бронювання по галузях. До прикладу він навів людей, котрі працюють у медіа: керівник може забронювати 10% своїх співробітників, однак щомісяця має сплачувати за кожного з них мінімальну заробітну плату військового - 20 тисяч гривень.

"Вони в дискусії. Є дискусія навколо цих тем. З одного боку, ми з вами розуміємо, що ми не можемо навіть жодного долару з цієї величезної допомоги витрачати на зарплати військових. Будь-які зарплати військових. А ми хочемо їх підіймати, хочемо більше військових і таке інше. Це наші гроші, які у вигляді мит та податків", - розповів Арахамія.

Водночас він зауважив, що для того, щоб підіймати заробітну плату військовим в Україні має працювати економіка.

"Але питання справедливості: багато опонентів кажуть, що це тоді багаті не служать, а бідні йдуть до армії", - сказав він.

Арахамія зауважив, що у питанні бронювання вивчався досвід інших країн, однак яке б рішення не було обрано "є багато людей, які "за", а є ті, хто "проти".

"Десь посередині, я думаю, все одно якась модель з’явиться, тому що в цих дискусіях з’явиться якась модель, яка викликає найменше обурення", - зазначив Арахамія.

Мобілізація в Україні

В Україні з 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію. Саме тому уточнено категорії військовозобов'язаних, яким надається відстрочка та бронювання від мобілізації.

Про те, коли та як набуде чинності закон про мобілізацію, то що у ньому змінено читайте у матеріалі РБК-Україна.

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