ЄК тисне на країни ЄС, вимагаючи використати активи Росії на користь України, - Politico

Як пише виданя, Єврокомісія посилює тиск на уряди держав ЄС, які досі не змогли дійти згоди щодо фінансування допомоги Україні. Зокрема, якщо країни не погодяться використати заморожені активи РФ для відновлення України, їм доведеться самостійно шукати гроші - або погодитися на непопулярний варіант спільних запозичень, так званих євробондів.

Мова про репараційну позику обсягом 140 мільярдів євро, забезпечену російськими активами, замороженими в межах ЄС. Втім, реалізація плану наразі гальмується, адже під час останнього саміту в Брюсселі прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер відмовився підтримати ініціативу. Він послався на необхідність додаткового юридичного аналізу. Через це розгляд питання перенесли щонайменше до грудня.

План "Б"

Як зазначає Politico, Єврокомісія свідомо використовує концепцію так званого "плану Б", спільних боргових зобов’язань, як інструмент тиску. Для економно налаштованих країн, зокрема Німеччини та Нідерландів, перспектива нових боргів є неприйнятною. Натомість Франція й Італія, маючи власні фінансові проблеми, не можуть дозволити собі додаткові запозичення. У такій ситуації використання російських активів розглядають як менше зло.

"140 мільярдів євро - це колосальна сума, і ми маємо показати, що не боїмося діяти" - наголосив очільник брюссельського Центру європейських політичних досліджень Карел Ланно.

За даними Politico, поступово серед європейських урядів формується консенсус: заморожені активи Росії - єдине реалістичне джерело фінансування відбудови України. Первинні сумніви щодо законності цього кроку відходять на другий план - потреби Києва зростають, а позиція Вашингтона залишається невизначеною.

На думку аналітиків Politico, ухвалення цього плану стане історичним прецедентом: вперше в історії Євросоюз використає заморожені державні активи іншої країни для допомоги жертві агресії. Це рішення не лише посилить фінансову підтримку України, а й стане безпрецедентним кроком у міжнародному праві.