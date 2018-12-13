ЕИБ и ЕБРР выделят почти 180 млн евро на безопасность движения в Украине

Фото: Жан-Эрик де Загон (tr gov.ua)

От ЕИБ поступит 75 млн евро, остальные - от ЕБРР

Министерство инфраструктуры сообщает, что Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития выделят 176 млн евро на новый проект по улучшению безопасности движения в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИУ.

Соответствующую информацию озвучил глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон.

"Сообщаю о начале в Украине нового проекта, направленного на дальнейшее повышение уровня осведомленности граждан в вопросах безопасности движения. Для ЕИБ это флагманский проект в регионе, ведь по объему инвестиций он самый большой - 176 млн евро. Из них Европейский инвестиционный банк выделяет 75 млн евро, другие средства поступят от нашего партнера ЕБРР ", - сказал глава представительства.

По его словам, проект будет реализован в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре - именно эти города были выбраны на основании статистики ДТП и готовности инвестировать в улучшение безопасности дорожного движения.

Кроме того, начальник Управления безопасности на транспорте и технического регулирования МИУ Лидия Елизарова напомнила, что в 2018 году министерство при поддержке европейских партнеров разработало и утвердило Национальную транспортную стратегию до 2030 года.

"Одним из ключевых пунктов этой стратегии является уменьшение травматизма на дорогах до нулевого уровня до 2030 года. Также мы уже реализуем Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения до 2020 года, которая финансируется из Дорожного фонда. В этом году на безопасность дорог будут направлены 1,6 миллиардов гривен, в 2019-м - 2,5 миллиарда гривен, а в 2020-м - 3,4 миллиарда гривен", - отметила представитель ведомства.

Добавим, проект, финансируемый ЕИБ, направлен на уменьшение количества и смертности в результате ДТП в стране. Для достижения этой цели ЕИБ подготовил программу улучшения безопасности дорожного движения для Украины, охватывающую два основных компонента: "безопасные дороги" и "безопасные участники дорожного движения".

Первый компонент касается вопроса улучшения проектирования дорог, усиления способности Госагентства автомобильных дорог Украины, анализа ДТП и аудита безопасности автодорог, а также общего управления безопасностью дорожного движения. Второй же компонент касается реализации целевых кампаний по безопасности дорожного движения, оценки их влияния и повышения осведомленности граждан.

Напомним, в середине ноября замгендиректора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Владислав Збанацкий сообщил, что за 9 месяцев 2018 года в Украине было зафиксировано более 108 тыс. ДТП, в которых погибли 2266 человек.

РБК-Украина также сообщало, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству инфраструктуры разработать программу безопасности детей на дорогах.

Добавим, в начале декабря агентство писало, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждые 24 секунды в мире в ДТП погибает один человек, а самый высокий уровень смертности - на дорогах Африки.