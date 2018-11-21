Гройсман поручил разработать программу безопасности детей на дорогах

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман предлагает обеспечить детей светоотражающими элементами

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству инфраструктуры разработать программу безопасности детей на дорогах. Об этом он заявил на заседании правительства 21 ноября, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гройсмана, в рамках безопасности на дорогах правительство решает задачи по установке переходов, освещения и островков безопасности. Кроме того, на заседании правительства он поручил Мининфраструктуры разработать программу для обеспечения детей светоотражающими элементами, чтобы их было видно на дороге в темное время суток.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине на сегодня зафиксирован один из самых высоких в Европе уровней смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. В частности, ежедневно на дорогах гибнут 10-11 человек.

Отметим, ранее Кабинет министров предложил Верховной раде направить штрафы за нарушение правил дорожного движения на обеспечение безопасности на дорогах. Речь идет о финансировании внедрения систем автоматической фиксации нарушений.