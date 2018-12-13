ЄІБ та ЄБРР виділять майже 180 млн євро на безпеку руху в Україні

Фото: Жан-Ерік де Загон (tr gov.ua)

Від ЄІБ надійде 75 млн євро, решта - від ЄБРР

Міністерство інфраструктури повідомляє, що Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції і розвитку виділять 176 млн євро на новий проект з покращення безпеки руху в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МІУ.

Відповідну інформацію озвучив глава представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон.

"Повідомляю про початок в Україні нового проекту, спрямованого на подальше підвищення рівня обізнаності громадян у питаннях безпеки руху. Для ЄІБ це флагманський проект у регіоні, адже за обсягом інвестицій він найбільший - 176 млн євро. З них Європейський інвестиційний банк виділяє 75 млн євро, інші кошти надійдуть від нашого партнера ЄБРР", - сказав глава представництва.

За його словами, проект буде реалізовано в Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі - саме ці міста були вибрані на підставі статистики ДТП і готовності інвестувати в поліпшення безпеки дорожнього руху.

Крім того, начальник Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання МІУ Лідія Єлізарова нагадала, що в 2018 році міністерство за підтримки європейських партнерів розробило і затвердило Національну транспортну стратегію до 2030 року.

"Одним з ключових пунктів цієї стратегії є зменшення травматизму на дорогах до нульового рівня до 2030 року. Також ми вже реалізуємо Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2020 року, яка фінансується з Дорожнього фонду. У цьому році на безпеку доріг будуть спрямовані 1,6 мільярдів гривень, у 2019-му - 2,5 мільярдів гривень, а в 2020-му - 3,4 мільярдів гривень", - зазначила представник відомства.

Додамо, проект, що фінансується ЄІБ, спрямований на зменшення кількості і смертності внаслідок ДТП у країні. Для досягнення цієї мети ЄІБ підготував програму поліпшення безпеки дорожнього руху для України, що охоплює два основних компонента: "безпечні дороги" і "безпечні учасники дорожнього руху".

Перший компонент стосується питання покращення проектування доріг, посилення спроможності Держагентства автомобільних доріг України, аналізу ДТП і аудиту безпеки автодоріг, а також загального управління безпекою дорожнього руху. Другий же компонент стосується реалізації цільових кампаній з безпеки дорожнього руху, оцінки їх впливу і підвищення обізнаності громадян.

Нагадаємо, у середині листопада замгендиректора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Владислав Збанацький повідомив, що за 9 місяців 2018 року в Україні було зафіксовано понад 108 тис. ДТП, у яких загинуло 2266 чоловік.

РБК-Україна також повідомляло, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству інфраструктури розробити програму безпеки дітей на дорогах.

Додамо, на початку грудня агентство писало, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кожні 24 секунди у світі у ДТП гине одна людина, а найвищий рівень смертності - на дорогах Африки.