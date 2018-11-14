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В Украине за этот год на дорогах погибло более 2 тысяч человек

Новости » Общество    14.11.2018 - 07:06
В Украине за этот год на дорогах погибло более 2 тысяч человек
Фото: Центр общественного здоровья МОЗ Украины (facebook.com/phc.org.ua)

В МОЗ сообщают, что Украина имеет слишком низкий уровень безопасности на дорогах

Заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения (МОЗ) Украины Владислав Збанацкий сообщил, что за 9 месяцев 2018 года в Украине было зафиксировано более 108 тыс. ДТП, в которых погибло 2266 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья МОЗ.

Збанацкий сообщил, что международные эксперты подчеркивают, что Украина имеет слишком низкий уровень безопасности на дорогах.

"В Украине показатели смертности и травматизма в результате ДТП являются одними из самых высоких в Европе. Мониторинг международных организаций показал, что уровень организации безопасности дорожного движения в Украине является довольно низким", - рассказал Збанацкий.

Для изменения этой ситуации МОЗ определило одним из приоритетов работу для повышения качества медицинских осмотров кандидатов в водители и адаптацию нормативно-правовых актов национального законодательства под европейские нормы.

В эти нормы входит пересмотр стандартов психофизического тестирования и стандартов физической и психической пригодности водителей, которое должно определять, может ли водитель безопасно управлять транспортным средством.

Также он подчеркнул, что одной из главных причин летальных исходов среди молодежи является именно ДТП.

"В результате ДТП ежегодно в мире погибает более одного миллиона 300 тысяч человек, от 20 до 50 млн травмируются. Аварии на дорогах являются лидирующей причиной смертности от травматизма людей в возрасте от 15 до 29 лет. Пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты являются уязвимой категорией и составляют 50 % погибших на дорогах", - добавил Збанацкий.

Напомним, в Киеве автомобиль на большой скорости в'ехал в подземный переход. Возле Министерства обороны Украины автомобиль Mazda на скорости влетел в подземный переход, в результате чего переход был залит бензином.

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