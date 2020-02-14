В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Египта сегодня, 14 февраля, объявило о выявлении первого случая заражения коронавирусом COVID-19 в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

По данным египетского ведомства, заболевание коронавирусом было диагностировано у иностранца. Лабораторные анализы больного были положительными, однако у него нет никаких симптомов заражения вирусом.

В министерстве отметили, что об обнаружении коронавируса немедленно была проинформирована

Напомним, ранее сообщалось, что власти Пекина ввели обязательный двухнедельный карантин для всех прибывших в город с целью избежания распространения коронавируса. Лица, которые откажутся от 14-дневной изоляции, будут привлечены к ответственности.

Также РБК-Украина писало, что в Японии число заболевших коронавирусом COVID-19 выросло до 254 человек. Только за последние сутки в стране были подтверждены 4 новых случая заражения коронавирусом. Большинство зараженных находятся на круизном лайнере Diamond Princess.

Кроме того, по состоянию на утро 14 февраля, в мире зарегистрированы почти 65 тыс. лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Летальными оказались 1383 случая.