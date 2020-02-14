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В Японии увеличилось количество больных коронавирусом

Новости » В мире     14.02.2020 - 12:14
В Японии увеличилось количество больных коронавирусом
Иллюстративное фото (Reuters)

Подтверждено 4 новых случая заражения

В Японии подтвердили 4 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает CNN.

В Министерстве здравоохранения Японии рассказали, что вирусом заразилась 60-летняя женщина-водитель такси, перевозившая пассажира круизного лайнера Diamond Princess.

Два случая - жители Токио, также имевших контакт с ранее инфицированным водителем такси.

Еще один случай произошел с 70-летним мужчиной, который проходил лечение в той же больнице, где ранее подтвердился случай заражения у одного из докторов.

Таким образом, общее количество инфицированных коронавирусом нового типа в Японии увеличилось до 254 человек: 219 случаев на лайнере Diamond Princess и 35 случаев на территории страны.

Напомним, 13 февраля в Японии зафиксировали первую смерть от коронавируса COVID-19. Умерла 80-летняя женщина в префектуре Канагава.

По состоянию на утро 14 февраля, в мире зарегистрировано почти 65 тыс. лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Летальными оказались 1383 случая.

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