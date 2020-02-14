В Минздраве обнародовали новые данные о коронавирусе: число жертв растет

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В мире зарегистрировано 64 437 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом

В результате распространения коронавируса по состоянию на 14 февраля в мире уже скончались 1 383 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.

По данным ведомства, по состоянию на утро в мире зарегистрировано 64 437 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В Минздраве отметили, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае разработали эффективный способ лечения коронавируса 2019-nCov. Так, по данным комитета по контролю и управлению госимуществом КНР, эффективным способом является переливание плазмы крови от выздоравливающих от этой болезни доноров. По данным экспертов, этот метод позволил спасти уже более десятка находившихся в критическом состоянии больных.

Как известно, больше всего жертв коронавируса находятся в китайском Ухане. Украина намерена эвакуировать оттуда своих граждан. Как сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, эвакуация украинцев из Уханя запланирована на следующую среду, 19 февраля.