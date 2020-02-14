ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ученые США опубликовали фотографии коронавируса под микроскопом

Новости » В мире     14.02.2020 - 19:03
Ученые США опубликовали фотографии коронавируса под микроскопом
Фото: коронавирус COVID-19 под микроскопом (niaid.nih.gov)

Изображение COVID-19 не слишком отличается от коронавирусов MERS-CoV и SARS-CoV

Ученые Лаборатории Скалистых гор (RML) Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) США опубликовали фотографии коронавируса COVID-19 сделанные под микроскопом. Об этом сообщает пресс-служба NIAID.

Как отметили ученые, изображение нового вируса не слишком отличается от изображения MERS-CoV (коронавирус респираторного синдрома на Ближнем Востоке, который появился в 2012 году) или оригинального SARS-CoV (коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома, который появился в 2002 году).

Изображения нового коронавируса были сделаны на сканирующем и трансмиссионном электронном микроскопе.

Фото: коронавирус COVID-19 под микроскопом (niaid.nih.gov)

Напомним, по состоянию на 14 февраля в результате распространения коронавируса в мире уже скончались 1 383 человека. При этом зафиксированы 64 437 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что вКитае разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19. В частности, таким способом является переливание плазмы крови от выздоравливающих.

В КНДР расстреляли чиновника за нарушение карантина из-за коронавируса В Сингапуре подтвердили 9 новых случаев инфицирования коронавирусом
Новости Украины фотовирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь