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В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Новости » Происшествия     14.02.2020 - 19:27
В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Коронавирус обнаружили у иностранца

Министерство здравоохранения Египта сегодня, 14 февраля, объявило о выявлении первого случая заражения коронавирусом COVID-19 в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

По данным египетского ведомства, заболевание коронавирусом было диагностировано у иностранца. Лабораторные анализы больного были положительными, однако у него нет никаких симптомов заражения вирусом.

Больного коронавирусом иностранца изолировали на 14 дней, в течение этого периода он будет находиться под наблюдением врачей.

В министерстве отметили, что об обнаружении коронавируса немедленно была проинформирована Всемирная организация здравоохранения, а также были приняты все необходимые меры.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Пекина ввели обязательный двухнедельный карантин для всех прибывших в город с целью избежания распространения коронавируса. Лица, которые откажутся от 14-дневной изоляции, будут привлечены к ответственности.

Также РБК-Украина писало, что в Японии число заболевших коронавирусом COVID-19 выросло до 254 человек. Только за последние сутки в стране были подтверждены 4 новых случая заражения коронавирусом. Большинство зараженных находятся на круизном лайнере Diamond Princess.

Кроме того, по состоянию на утро 14 февраля, в мире зарегистрированы почти 65 тыс. лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Летальными оказались 1383 случая.

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